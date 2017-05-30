“الشؤون الإسلامية” تمنع جمع التبرعات النقدية لإقامة إفطار صائم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح مسؤول بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الوزارة تمنع جميع التبرعات النقدية لإقامة إفطار صائم، إلا بعد موافقة الجهات المختصة وعن طريق الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو تسليم التبرع لها في مقارها.

وأفاد مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير الدكتور حجر العماري، وفقاً لـ”المدينة”، أنه لا يسمح لأي شخص إقامة مشروع إفطار صائم داخل حرم المسجد إلا بحصول على إذن مسبق من قبل فرع الوزارة، وأن يكون الإشراف على الإفطار مسؤولية إمام المسجد، وفي حال كان الإفطار خارج المسجد فيشترط الحصول على موافقة إمارة المنطقة.

وأضاف العماري، أن تعليمات الوزارة تمنع جمع التبرعات لغرض إقامة مشروع إفطار صائم وتمنع استغلال الإفطارات للوعظ والإرشاد إلا بموافقة مسبقة من فرع الوزارة، وتشترط أن يكون الطعام من مطعم مرخص له لمنع حالات التسمم، كما يشترط عدم استخدام الخيام العادية المصنعة من القماش القابلة للاشتعال داخل الأحياء.