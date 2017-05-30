بالصور.. لجنة السلمانية تطلق حملة لتوفير وسائل نقل لأطفال التوحد

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دشّن نائب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (السلمانية والمحمدية والمعلمين) فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن إبراهيم الحصين، مؤخرًا، حملة “نتوحد لأجلهم” لأطفال التوحد؛ بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة الدكتور محمد الجغيمان، وناصر الملحم، والإعلامي أنور الليلي، وفهد الدوسري.

وتهدف حملة لجنة السلمانية التي ترفع شعار “أطفال التوحد أبناؤنا وجزء من نبض مجتمعنا”، إلى دعم أطفال التوحد بتوفير وسائل النقل بقيمة (100 ريال للسهم)، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع (300,000 ريال) وذلك لتوفير حافلتين لنقل الأطفال.

وفي الأثناء، شارك فضيلة الشيخ إبراهيم بوبشيت، بمقطع مرئي لدعم المشروع، حيث فتحت اللجنة قنوات المشاركة لدعم المشروع عن طريق حسابها البنكي: (A 168 0000 277 608010 212120)، أو بزيارة مقر اللجنة والتبرع عن طريق الشبكة (نقاط البيع) أو من خلال التبرع النقدي.

هذا، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع اللجنة على هاتف رقم (0590448860).