مؤتمر GTB العالمي بلندن يمنح الاتصالات السعودية جائزتي التميز والابتكار

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حقّقت شركة الاتصالات السعودية STC ممثلة في قطاع تقنية المعلومات، جائزتي التميز والابتكار، والتي منحت من منظمي مؤتمر GTB العالمي، الذي اختتم مؤخرًا في لندن، وتم من خلاله استعراض المشاريع الناجحة لشركات الاتصالات خلال سنة كاملة، وتكريم المشاريع الأكثر تميزًا في مجالات عدة؛ بمشاركة العديد من الشركات العالمية.

وحصلت الشركة على جائزة التميز في ابتكار الخدمات الشاملة بمجال ضمان الإيرادات بالاشتراك مع شركة سوبكس العالمي، وقد تم خلال المشروع تطوير أنظمة ضمان الإيرادات، وكذلك رفع الكفاءة التشغيلية والذي كان له الأثر الفعال في المحافظة على موارد الشركة والمرونة في توفير الحلول التقنية المتقدمة، وكذلك جائزة الابتكار نظير الحلول المقدمة من قبل الشركة بالاشتراك مع شركة Zira في تطوير خدمات التجوال التي تلبي احتياجات قطاع النواقل والمشغلين في اتفاقياتهم مع شركاء التجوال الدوليين حول العالم.

ووفرت تلك الاتفاقيات الحلول المبتكرة في التعامل مع شركات المقاصة والاتفاقيات الدولية بما يحقق أقصي الخدمات والرفاهية لعملاء الـ STC في تجوالهم حول العالم، ويحقق الاستفادة القصوى في تحويل الحركة من خلال أفضل المسارات الدولية، كما يوفر للشركة أفضل الأسعار التنافسية بحلول استباقية مرنة لحل المشكلات أثناء حدوثها.

وفي هذا الصدد، قال النائب الأعلى للرئيس للتقنية والعمليات في الاتصالات السعودية، المهندس ناصر سليمان الناصر، إن هذه الجوائز تأتي تأكيدًا لحرص الشركة مع مورديها على الابتكار والتميز في تنفيذ المشاريع بأعلى المعايير المهنية والتي تنعكس إيجابيًا على تحسين خدمه العملاء، مما أهل الشركة للفوز بالجائزتين في محفل عالمي كبير تتنافس فيه شركات ومشغلين كبار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات”.