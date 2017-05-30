تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هـ, الموافق 30 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استثناء أبناء المواطنات من الضمان الصحي الإلزامي

استثناء أبناء المواطنات من الضمان الصحي الإلزامي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف مجلس الضمان الصحي عن استثناء أبناء المواطنات من الضمان الصحي التعاوني الإلزامي، سواءً أكانوا على عقد عمل الأب أم الأم، موضحاً أن “استثناء الأبناء والبنات من مواطنة يعود إلى نظام التأمين التعاوني”.

وكان المجلس استثنى غير المواطنات المتزوجات من مواطنين من الإفادة من النظام الصحي الإلزامي التعاوني، وأكد أنه “لا يحق للزوجة غير المواطنة المتزوجة من مواطن الخضوع لنظام الضمان الصحي التعاوني”، مبيناً أن «غير المواطنين وزوجاتهم يكون تأمينهم إلزامياً على الشركات”.

وحول نظام هوية «زائر» لليمنيين، أوضح مجلس الضمان الصحي أنه “إذا كانوا على كفالة صاحب العمل فهو الملزم بالتأمين عليهم وعلى جميع أفراد أسرهم المشمولين في النظام”.

وأشار إلى تحديث نموذج الإفصاح بالكامل، وخصوصاً الوثائق الصادرة من بداية العام الميلادي الحالي، مبيناً أنه تم إلغاء الإفصاح عن مرضى الضغط والسكري، فيما أصبح علاج التصلب اللويحي مشمولاً في منافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني بحد المنفعة الأقصى للوثيقة إذا لم يكن المرض وراثياً.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

التدريب التقني: “الدورات عن بعد” تنفذ بالمعاهد المرخصة فقط

التدريب التقني: “الدورات عن بعد” تنفذ بالمعاهد المرخصة ...

مجلس الوزراء يؤكد على سياسة المملكة البترولية الداعمة للتعاون مع الدول المنتجة

مجلس الوزراء يؤكد على سياسة المملكة البترولية الداعمة ...

“الشؤون الإسلامية” تمنع جمع التبرعات النقدية لإقامة إفطار صائم

“الشؤون الإسلامية” تمنع جمع التبرعات النقدية لإقامة إفطار ...

“الداخلية”: إصابة رجلي أمن إثر تعرض دوريتهم لانفجار عبوة ناسفة بالقطيف

“الداخلية”: إصابة رجلي أمن إثر تعرض دوريتهم لانفجار ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*