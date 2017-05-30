التحقيق مع 35 محاسباً يحملون شهادات مزورة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحالت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 35 شهادة مزورة لمحاسبين من بين 7 آلاف و92 شهادة خضعت للتدقيق، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: إن الهيئة تطبق نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمتقدمين لعضوية الهيئة، ولاختبار زمالة الهيئة، وذلك بهدف التحقق من صحة أي وثيقة للحد من استخدام الشهادات المزورة، ولضمان مصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.

وأوضح الدكتور المغامس، أن الهيئة تقوم بإحالة جميع من ثبت عدم صحة شهاداتهم أو تزويرها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، مشيرًا إلى أنه تم البدء بتطبيق نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمتقدمين لعضوية الهيئة ولاختبار زمالة الهيئة، مطلع عام 2015م، وأكد عدم تهاون لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين مع كل ما يسيء لسمعة مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء من الناحية المهنية أو النظامية بمزاولتها دون الحصول على ترخيص، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها بالنظام.

وفرضت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين 82 عقوبة على محاسبين قانونيين ومخالفين للنظام، وتنوعت العقوبات بين شطب القيد والإيقاف، وتطبيق غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إحالة بعضهم إلى المحكمة الإدارية للنظر في تطبيق عقوبة السجن والغرامة بحقهم، وفقا لـ”المدينة”.

وبلغ عدد المكاتب المرخصة لمزاولة المهنة 171 مكتبًا، حيث يشترط النظام توطين نسبة 30% على مكاتب المحاسبة لمن عدد موظفيه الفنيين أكثر من 30 موظفًا و25 % لمن عدد موظفيه أقل من 30 موظفًا و20 % لمن عددهم 20 موظفًا أو أقل.