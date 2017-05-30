جمعية ذوي الإعاقة تصرف 200 جهاز تعويضي خلال عام

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تمكّنت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء من خلال مشروع الأجهزة التعويضية خلال عام من صرف قرابة 200 جهاز تعويضي بينها 93 كرسيا متنوعا و28 كرسيا كهربائيًا و11 سريرا كهربائيًا و36 سماعة طبية و18 رافعة منزلية وجهازين اثنين لتعديل قيادة السيارة، وذلك في إحصائية أجراها قسم خدمات المستفيدين بالجمعية. وبلغ حجم الإنفاق على المشروع خلال عام كامل ما يفوق 700 ألف ريال استفادت منه مختلف فئات الإعاقة سواءً الحركية منها أو السمعية أو متعددي العوق وغيرها.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون، أن الجمعية تسعى جاهدة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأمين متطلبات حياتهم الملحة، حيث تمثل هذه الأجهزة التعويضية منها عصا الرحى في أسلوب عيشهم.

ونوّه بأهمية المشروع وأثره في التأسيس لخلفية أولى لمشروع تهيئة البيئة العمرانية الوصول الشامل موضحاً أنه يأتي في سياق التكاملية المجتمعية الواعية بين الدور الحكومي والأهلي في تقديم الدعم والمساندة لأبناء وبنات الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الجمعية لن تألو جهدًا في العمل من أجل تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وتقدم الدكتور السعدون، بخالص الشكر والتقدير للجهات المانحة وعلى رأسها مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، التي كان لها بالغ الأثر في دعم هذا المشروع، إضافة إلى تعاونهم الكبير مع الجمعية في كل ما من شأنه خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت مدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري، إلى أن ما يميز هذا المشروع هو حرص إدارة خدمات المستفيدين بالجمعية على تأمين الجهاز المناسب لكل ذي إعاقة عبر اتباع آليات وتقنيات الإجلاس الصحيح، بحيث تضمن مطابقة الجودة وإجراءات السلامة، وذلك من خلال استقراء دقيق لحالة الشخص ذي الإعاقة سواء طبيًا أو من خلال البحث الاجتماعي، مبينًا أن الجهاز يحقق للأشخاص ذوي الإعاقة الاعتماد على الذات، وسهولة التنقل، والاندماج في المجتمع.

وحول آلية إسهام الأهالي في دعم المشروع، أوضح “الجعفري” أن الجمعية قد أطلقت أخيرًا مبادرة للتبرع بـ110 جهاز تعويضي خلال الشهر الكريم، مبينًا أن قيمة السهم الواحد هي 100 ريال، حاثًا الأهالي على المشاركة والإسهام من خلال التبرع لصالح هذا المشروع عبر القنوات الرسمية المعتمدة.