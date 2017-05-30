مستفيدو جمعية ذوي الإعاقة يختتمون اختبارات برنامج المنح التعليمية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أنهى طلاب وطالبات من مستفيدي جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، اختباراتهم النهائية ضمن برنامج المنح التعليمية الذي تشرف عليه الجمعية بالشراكة مع جامعة الملك فيصل، وكلية الشريعة بالأحساء، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وتقديم برنامج خاص لمساعدتهم على اختيار التخصص الأكاديمي المناسب، علاوة على دمجهم مع أقرانهم العاديين.

وأشار مدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري، إلى أن الجمعية تبنّت خلال السنوات الماضية فكرة خلق شراكات تعليمية جامعية تضم عدة أنظمة تعليمية كالتعليم المنتظم والتعلم عن بعد، مبينًا أن الجمعية تمكنت خلال العام الماضي من إلحاق 39 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة في البرنامج منهم 12 من ذوي الإعاقة البصرية و17 من ذوي الإعاقة الحركية و9 يعانون من تشوهات خلقية، حيث بلغ عدد الطلبة المنتظمين منهم 16 مستفيدًا، في حين بلغ عدد طلبة التعلم عن بعد 23 مستفيدًا؛ ليصبح إجمالي أعداد الطلاب والطالبات المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقته وحتى الآن 311 مستفيدًا.

وأشاد الجعفري، بالتعاون الملموس الذي تحظى به الجمعية من إدارة جامعة الملك فيصل وإدارة كلية الشريعة بالأحساء، ومنوهًا بأن نجاح هذا البرنامج ما كان ليتم لولا وجود مثل هذه الشراكة الفاعلة بين الجمعية من جهة، والجامعة والكلية من جهة أخرى، ومتمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة خلال مسيرتهم التعليمية.

وقدّم “الجعفري” شكره الجزيل لجامعة الملك فيصل لتهيئتها للبيئة العمرانية التي تتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة سواءً المكفوفين أو من يُعانون من إعاقة حركية، من خلال وضع المنزلقات المُناسبة لأصحاب الكراسي المُتحركة عند المباني الرئيسية والكليات، إضافة إلى توفير الإشارات التنبيهية للمكفوفين في أروقة الكليات وتوفير مُرافقين لهم خلال أدائهم للاختبارات لمساعدتهم على قراءة الأسئلة، مشيدًا على وجه الخصوص بتهيئة المكتبة المركزية بالجامعة لذوي الإعاقة لمساعدتهم على عملية البحث عن الكتب التي تُساهم في إنهاء بعض البحوث الدراسية الخاصة بهم.