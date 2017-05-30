مدير تعليم الأحساء يكرّم فريق كيانات الفائز بجائزة الفئة الذهبية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، اليوم الثلاثاء، في قاعة الجودة، الفريق الفائز بجائزة كيانات تطوير للفئة الذهبية بمدرسة الأمير محمد بن فهد الابتدائية بالهفوف، وذلك بحضور مدير وحدة تطوير عبداللطيف العبداللطيف، ومدير إدارة الجودة محمد الدليجان، ومشرف وحدة تطوير فؤاد النعيم.

ومن جهته، تحدّث مدير وحدة تطوير بالأحساء، عن أصداء فوز المدرسة وإنجاز الأحساء الذي يشعر بالفخر كون الأحساء المدرسة الوحيدة من فئة البنين بين مناطق المملكة الفائزة بالفئة الذهبية، ومساهمة وحدة تطوير في ورشة العمل التي أقيمت الخميس الماضي في شركة تطوير، بحضور وكيل وزارة التعليم، ومدير شركة تطوير، ومدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وكانت محاورها عن إيجابيات ومعوقات المشاركة في الجائزة والاقتراحات لتطوير الجائزة.

بدوره، هنأ “بالغنيم” وحدة تطوير المدارس وفريق العمل بالمدرسة على هذا الإنجاز ودعاهم للاستمرار بحصد الجوائز وممارسة المعايير وتطبيقها باحترافية وترشيح معلمين وطلاب لجوائز التمييز لكون المدرسة بيت خبرة يصدر التمييز والتفوق والإبداع؛ ليختتم اللقاء بتكريم الفريق الفائز وتسليم الشهادات والمكافآت للأعضاء الفريق، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

هذا، وقد حضر اللقاء قائد المدرسة الحالي عبدالله بن محمد بابقي، وأعضاء الفريق الفائز: أحمد بن عبدالرحمن الزين, أحمد بن عيسى الفضيخ, إبراهيم بن محمد الحويل, صالح بن ابراهيم الزويد, عبدالله بن عيسى العبيدان, عبدالعزيز بن عبداللطيف العكاس, موفي بن مسعود الدوسري.