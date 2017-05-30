منع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية م.عبداللطيف آل الشيخ، الأمانات والبلديات كافة، بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية، وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغ (500) ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المربوط برقم الاتصال المسجل على الملصق أو المنشور سواء كانوا أفراداً أو شركات ومؤسسات أو محلات تجارية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذا الإجراء يأتي في إطار نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة ووفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية حيث تسعى الوزارة الى الرفع من مستوى الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة والحد من إنتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات .

وأشارت الوزارة إلى قيام عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات والمحلات التي تعمل في أنشطة البيع بالجملة والتجزئة أو تقدم خدمات أخرى، بتوزيع المطويات التسويقية على المنازل وفي الأماكن العامة ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية لترويج منتجاتهم وخدماتهم، مما نتج عنه انتشار النفايات والمبعثرات وكثرة الملصقات على واجهات المباني وبالقرب من الإشارات المرورية ، مما يؤدي إلى تشويه المظهر العام للمدن ويؤثر سلباً على مستوى النظافة العامة ويزيد من أعباء الجهات التابعة للوزارة والمسؤولة عن أعمال النظافة، مشيرة إلى أنه يمكن للجهات المعلنة استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الاعلانية الأخرى للترويج عن منتجاتهم.