مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأحساء – واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 48.91 نقطة ليقفل عند مستوى 6870.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 111 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 49 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تعليم ريت, والأسماك, ومتلايف إيه أي جي العربي, وسلامة، وثمار الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ساب, والحمادي, والرياض ريت, وبتروكيم, ومسك, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 0.76% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية, وجدوى ريت الحرمين, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان، والراجحي، وجدوى ريت الحرمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 72.93 نقطة ليقفل عند مستوى 4049.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 98 ألف سهم تقاسمتها 148 صفقة.