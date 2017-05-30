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الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هـ, الموافق 30 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الغذاء والدواء”: سنتخذ جميع الإجراءات لمنع دخول “أرز البلاستيك” للأسواق

“الغذاء والدواء”: سنتخذ جميع الإجراءات لمنع دخول “أرز البلاستيك” للأسواق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت هيئة الغذاء والدواء أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول ما يطلق عليه “أرز البلاستيك” للأسواق المحلية، مجددة تأكيداتها التي طرحتها قبل أشهر منذ تداول الأحاديث حول الأرز.

وأوضحت الهيئة؛ ردا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل بشأن تلك النوعية من الأرز وعدم إمكانية تمييزها عن الطبيعي إلا بعد الطهي، أنها تتبع إجراءات تفتيش مشددة بالمنافذ الحدودية تتضمن تدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، وكذلك إجراء فحوص فيزيائية ومخبرية للعينات؛ للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.

وأشارت إلى أنها أصدرت بياناً توضيحياً مفصلاً حول ذات الموضوع منذ أكثر من 6 أشهر.

وكانت العديد من مواقع التواصل والمواقع الإخبارية أكدت وجود ما يمسى “أرز بلاستيك” يتم تداوله في الأسواق، وهو منتج يتم تصنيعه من البطاطا والبطاطا الحلوة إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعي، ولا يمكن تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي.

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