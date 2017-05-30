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الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هـ, الموافق 30 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الداخلية” تشهر بمصريين وباكستاني أدينوا بالرشوة.. وسجنهم 12 شهراً

“الداخلية” تشهر بمصريين وباكستاني أدينوا بالرشوة.. وسجنهم 12 شهراً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أدانت السلطات القضائية، وافدين مصريين وثالث باكستاني الجنسية بارتكاب جريمة الرشوة، وقضت بحبسهم 12 شهراً ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزتهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن المدعوين “فاروق محمد عبدالفتاح عبدالرزاق”، و”وليد محمود محمود عنتري” مصريي الجنسية، أقدما على ارتكاب جريمة رشوة، وأسفر التحقيق معهما عن إدانتهما بما نُسِب إليهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية بالرياض قضت بسجنهما 10 أشهر، وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.

وأضافت في بيان آخر أن المدعو “عبدالرؤوف شير باز” باكستاني الجنسية أقدم على جريمة رشوة، وأسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نُسب إليه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه، ومعاقبته على ذلك بسجنه لمدة شهرين ومصادرة المبلغ المضبوط، وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.

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