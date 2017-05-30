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الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هـ, الموافق 30 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الحملة السعودية توزّع 24 ألف وجبة إفطار صائم على السوريين بتركيا وسوريا

الحملة السعودية توزّع 24 ألف وجبة إفطار صائم على السوريين بتركيا وسوريا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا جهودها الإغاثية بتنفيذ محطات الخير من البرنامج الرمضاني “ولك مثل أجره 5 ” على الأشقاء السوريين في تركيا و الداخل السوري لتصل للمحطة العاشرة بعد تنفيذها 6 محطات متتالية في معبري باب الهوى وباب السلامة و منطقتي الريحانيه وانطاكيا التركية.

وتم خلال هذه المحطات توزيع وجبات إفطار الصائم التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الشقيق السوري وذلك بعدد إجمالي يقدر بأربعٍ وعشرون ألف وجبة إفطار صائم استفاد منها أربعة وعشرون ألف شقيق سوري بواقع وجبه واحده لكل شخص.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن توزيع الطرود الغذائية على الأشقاء السوريين في تركيا والداخل السوري يتم بشكل مدروس وبالتعاون مع الحكومة التركية والمنظمات العاملة لديها وذلك بهدف حصول كل عائلة سورية مستفيدة على حصتها الكافية من المواد الغذائية ، مؤكداً أن العمل يجري وفق خطط التوزيع المعدة مسبقاً وسيتم تغطيه معظم المناطق التركية والمناطق الحدودية للداخل السوري بوجبات إفطار الصائم طيلة أيام الشهر الفضيل بإذن الله.

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن تعزيز الجهود الإغاثية التي تقوم بها الحملة الوطنية السعودية تجاه الأشقاء السوريين خاصة في شهر رمضان المبارك تأتي إيمانا من الحملة بأهمية توفير متطلبات الحياة الكريمة للأسر السورية خصوصاً ما يتعلق بالمحور الغذائي وذلك لما تنطوي عليه الحاجة الماسة لذلك وبالأخص في شهر رمضان كما أن الحملة تسعى إلى تحقيق ما يصبوا إليه الشعب السعودي الكريم الذي يقدم كل ما يلزم لتهيئه الظروف المناسبة للشعب السوري الشقيق من خلال التبرعات السخية التي يقدمها له.

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