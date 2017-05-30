الأمير بدر بن محمد يدشّن بوابة الأحساء السياحة 

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دشّن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية، اليوم الثلاثاء، الموقع الرسمي لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء، وتطبيق الجوال الإلكتروني.

وأشاد الأمير بدر بن محمد، بتوجه الهيئة في التواصل مع السياح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عبر البوابات السياحية للمناطق كافة، معربًا عن أمله في أن يقدم موقع السياحة في الأحساء معلومات وفيرة للراغبين في زيارتها، وأن يتم تحديثه بالجديد من الفعاليات والمهرجانات.

من جهته، ذكر خالد بن أحمد الفريدة مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء، أن الموقع يأتي ضمن برامج الهيئة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في تسويق الوجهات السياحية المحلية وتعريف السياح بمعالم المملكة العربية السعودية، وملامح من تراثها الثقافي، وعمقها التاريخي.

واعتبر “الفريدة” الموقع السياحي بوابة ترشد السائح إلى أبرز المعالم التاريخية والطبيعية في الواحة وفعالياتها ومهرجاناتها السنوية ومتاحفها الخاصة ومساراتها السياحية، موضحًا أن الموقع يضم قائمة بمرافق الإيواء السياحي في الأحساء مع توفير خدمة الحجز الفندقي الإلكتروني، فضلًا عن معلومات التواصل مع فرع الهيئة وتقديم المقترحات أو الشكاوى.