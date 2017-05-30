الصحة تغرم مستشفيات ومراكز خاصة 3 ملايين ريال بالطائف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

غرّمت مديريه الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، مستشفيات ومراكز خاصة، نحو 3 ملايين ريال، إثر حملة نفذتها المديرية (ممثله بإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص).

ونفّذت المديرية -عبر لجان التفتيش الميداني- ١٣٦ زيارة، شملت مستشفيات أهلية ومجمعات طبيه عامة ومتخصصة ومحلات نظارات ومختبرات ومراكز فحص عمالة.

كما شملت الحملة مراكز التغذية والصيدليات الأهلية بالطائف، ومناطق تابعة لها. وبلغت الغرامات الصادرة بحق تلك المنشآت حتى تاريخه، ثلاثة ملايين ريال وسبعمائة وستة وثلاثين ألفًا وخمسمائة ريال.

وقال عبدالله الخثعمي مدير إدارة شؤون القطاع الخاص، إن إدارته عاينت ١٠١ طلب لمستثمرين بالقطاع الصحي الخاص بمحافظة الطائف وضواحيها وتذليل الصعاب وتهيّئ البيئة الملائمة لاستثمار القطاع الصحي الخاص واعتباره شريكًا في تقديم الخدمة الصحية.

وأكد عيضة الهذلي (نائب المتحدث الرسمي لصحة الطائف)، أنه يجري مراقبة ومتابعة الخدمات الصحية والطبية المقدمة عبر القطاع الخاص، بما يكفل ويضمن سلامة الجميع وتقديم الخدمات الصحية والطبية وفق المعايير النظامية.

وقال إنه لا تهاون في معاقبة ومحاسبة كل متهاون بصحة الناس في الوقت الذي تسعى لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص الذي يسعى لتقديم خدمات صحية تتوافق وجودة الخدمة الصحية المرجوة.