الخبراء يحذرون من مخاطر مشروبات الطاقة بعد وفاة مراهق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يحذر خبراء من المخاطر المحتملة لمشروبات الطاقة بعدما أصيب صبي 16 عاماً بضعف شديد في الولايات المتحدة وتوفى جراء ما تم وصفه بأنه “حالة قلبية بسبب الكافيين”.

وذكر تقرير نشرته شبكة (سي إن إن) نقلاً عن الطبيب الشرعي المحلي أن الصبي شعر أنه ليس على ما يرام في فصله بالمدرسة الثانوية بعدما تناول ثلاثة مشروبات تحتوي على الكافيين، وهي (كافيه لاتيه) وعبوة كبيرة من (ماونتين ديو) ونوع آخر من مشروبات الطاقة في غضون ساعتين.

وأوضح الطبيب الشرعي أن استهلاك كمية كبيرة للغاية في فترة قصيرة كهذا تسبب في اضطراب النظم القلبي ما أدى إلى وفاة الصبي في أواخر إبريل. وخلال اضطراب نظم القلب، قد لا يتمكن القلب من ضخ ما يكفي من الدم عبر الجسم، ما يتسبب في تلف الدماغ وغيره من الأعضاء.

وأشار إلى أنه لم يتم العثور على أثر لمخدرات أو كحول في جهاز الصبي، ولم يظهر تحليل الطب الشرعي أي مرض قلبي لم يتم تشخيصه.

ويحذر الأطباء من أن استهلاك الكافيين المبالغ فيه يمكن أن يكون له عواقب خطيرة، سيما للأشخاص الذين يعانون من عيوب قلبية موجودة مسبقاً. وللكافيين وهو محفز تأثير مماثل لذلك الخاص بهرمون الأدرينالين، فهو يزيد ضربات القلب ويرفع ضغط الدم. ويمكن أن تتسبب كميات كبيرة منه في تسارع ضربات القلب ويدق على نحو غير منتظم وفي أسوأ الحالات توقف الاثنين معاً.