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الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هـ, الموافق 30 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تعرف على تفاصيل مسودة نظام ضريبة “القيمة المضافة”.. التطبيق في يناير 2018

تعرف على تفاصيل مسودة نظام ضريبة “القيمة المضافة”.. التطبيق في يناير 2018

 

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة ، الذي تقرر بدء العمل به في الأول من يناير 2018.

وأكدت الهيئة أن طرحها لمسودة النظام يأتي لأخذ مرئيات العموم حوله ، ورصد الملاحظات والتعليقات بشأن كل فصل من فصول مسودة النظام.

وتتألف مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة التي أعلنتها الهيئة من 12 فصلاً تتضمن تعريفات عامة وفرض الضريبة والأشخاص الخاضعين للضريبة وفصولا عن توريدات السلع والخدمات ومكان التوريد والتوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والقيمة الخاضعة للضريبة، كما تشتمل على فصل عن الإستيراد وآخر عن احتساب الضريبة وفصل عن الإجراءات والإدارة وفصل عن العقوبات والغرامات وأخيرا فصل عن الأحكام العامة.

يشار إلى أن الضريبة تقرر أن تكون نسبتها 5% ، فيما كان وزير المالية قد أعلن في ديسمبر الماضي أن ضريبة القيمة المضافة لن تُفرض على ١٠٠ منتج هي المنتجات الرئيسية للمواطن.

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