بعد إصابة ركابها بالهلع.. رحلة (السعودية) من جدة تهبط بتبوك

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شعر ركاب رحلة الخطوط الجوية السعودية المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك بحالة من الخوف قبل وصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعشر دقائق؛ نتيجة عدم اتزان الطائرة وتأرجحها في السماء.

وعند محاولة الهبوط لهذه الرحلة المغادرة من جدة الساعة الرابعة عصرا تقريبا، هذا اليوم الثلاثاء، للرحلة رقم 1543 عند الاقتراب من مدرج الهبوط والتهيؤ لملامسة المدرج اقلع قائد الطائرة بصورة مفاجئة زادت من قلق الركاب لتعلو صيحات البعض خاصة النساء دون اي اشارة او توضيح من قائد الطائرة او الملاحين؛ لتقوم الطائرة بالتحليق فوق تبوك وانتظر الركاب ليستمعوا لأي توضيح عبر مكبرات الصوت، مما زاد قلقهم بعد ان اضيئت مصابيح ممرات خروج الطوارئ لتعود للمدرج مرة اخرى وتهبط بسلام، وانتظر الركاب بعد الهبوط ان يستمعوا لتوضيح او اعتذار لكن لم يتم ذلك.وفقا لـ”الجزيرة”.