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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالفيديو.. تفاصيل مشروع “ديار الحسا” الذي أطلقته وزارة الإسكان.. وجحز 50% من وحداته

بالفيديو.. تفاصيل مشروع “ديار الحسا” الذي أطلقته وزارة الإسكان.. وجحز 50% من وحداته

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يشهد مشروع “ديار الحسا” بالأحساء، الذي أطلقته وزارة الإسكان مؤخراً ضمن حملة “سكني” بالشراكة مع مطور عقاري وعدد من الجهات التمويلية، إقبالا متزايدا من قبل المستفيدين للحجز والشراء من وحداته السكنية.

ووثق مقطع فيديو نشرته الوزارة مجسم المشروع، الذي يغطي مساحة تصل إلى 700 ألف متر مربع بحي الجامعة بمدينة الهفوف، ويضم 1512 وحدة سكنية متنوعة، بجانب المرافق الخدمية من مساجد ومدارس وحدائق.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن 50% من الوحدات السكنية التي يضمها المشروع حجزت خلال الأسبوع الأول من إطلاق المشروع، مبينة أن الأسعار تبدأ من 495 ألف ريال بقسط شهري في حدود 1650 ريالاً، بحلول تمويلية ميسرة توفرها البنوك وعدد من الجهات التمويلية بالشراكة مع وزارة الإسكان.

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