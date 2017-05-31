تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الزكاة والدخل”: مليون ريال أو السجن سنتين لمسربي المعلومات الضريبية الخاصة

“الزكاة والدخل”: مليون ريال أو السجن سنتين لمسربي المعلومات الضريبية الخاصة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نص مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة على فرض غرامة تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين على موظف الهيئة الذي يقوم بتسريب معلومات ضريبية خاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة.

وأشار مشروع النظام الذي نشرته الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن موظف الهيئة أو أي عامل فيها يعد مرتكباً لمخالفة متعمدة، في حال خالف المادة الخامسة والثلاثين من النظام والمتعلقة بسرية المعلومات.

وأضاف أن الموظف المخالف يعاقب بغرامة قدرها 20 ألف ريال، ويجوز إحالته إلى المحكمة الإدارية لفرض أي عقوبات إضافية عليه، كما يطبق في حقه أية أحكام أخرى نصت عليها الأنظمة ذات الصلة.

وأبان أن العقوبة قد تشمل بعد الإدانة غرامة إضافية تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين، دون الإخلال بأي عقوبة جنائية قد تفرض بموجب أنظمة أخرى سارية في المملكة إضافة إلى العقوبات المفروضة بموجب نظام الضريبة المضافة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

بالتعاون مع الهيئة.. ضبط آسيوي يتحرش بالنساء بالجبيل

بالتعاون مع الهيئة.. ضبط آسيوي يتحرش بالنساء بالجبيل

بالفيديو.. تفاصيل مشروع “ديار الحسا” الذي أطلقته وزارة الإسكان.. وجحز 50% من وحداته

بالفيديو.. تفاصيل مشروع “ديار الحسا” الذي أطلقته وزارة ...

استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار عى الشرقية

استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار عى الشرقية

بعد إصابة ركابها بالهلع.. رحلة (السعودية) من جدة تهبط بتبوك

بعد إصابة ركابها بالهلع.. رحلة (السعودية) من جدة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*