شركات المشروبات الغازية والطاقة تدرس تقليص حجم عبواتها بعد فرض الضريبة الانتقائية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مصادر أن شركات المشروبات الغازية والطاقة تدرس تقليص حجم العبوات لمواجهة تراجع المبيعات بعد فرض ضريبة السلع الانتقائية.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية” أن النظام يسمح للشركات المصنعة والموردة، صناعة وتوريد علب أصغر حجما من سابقتها، وذلك بعد رفع الإقرارات والبيانات حسب الأنظمة واللوائح.

يذكر أنه تم إقرار نظام الضريبة الانتقائية في 30 شعبان الماضي، وستطبق في 16 رمضان الجاري، وسيتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.