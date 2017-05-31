بالصور.. جمعية تيسير الزواج بالأحساء تحتفي بمجلس إدارتها السابق

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كرّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد العمير، مجلس الإدارة السابق وعلى رأسهم فضيلة الشيخ ناصر بن محمد النعيم، والشيخ محمد بن عبدالله الشعيبي أمين الصندوق، إضافة إلى الشيخ سليمان القرعاوي، والشيخ خالد البشر، والشيخ إبراهيم أبوبشيت، والشيخ محمد عبدالعزيز العصفور.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، الذي أقيم في مقر الجمعية، قدم “العمير” شكره وثناءه على أعضاء مجلس الإدارة السابق على دعمهم المتواصل، وحرصهم الحثيث على إنجاح وتطوير العمل الخيري في الجمعية، كما شكر مدير الجمعية تركي بن عايض التركي، وأعضاء الجمعية ومنسوبيها؛ على إقامة مشروع حفل الزواج الجماعي الرابع عشر وزفاف 500 شاب وفتاة في حفل هو الأكبر على مستوى المنطقة الشرقية.

وختم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء، كلمته، بالدعاء بالتوفيق والسداد لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد، متمنيًا لهم المزيد من التألق والتميز بما يخدم هذا الوطن وأهله الكرام.

وأخيرًا، كرّم الشيخ “العمير” موظفي الجمعية ومنسوبيها والقائمين عليها، قبل أن يتقدم الجميع لحضور وجبة العشاء، وسط شكر واحتفاء بأعضاء المجلسين الجديد والقديم.