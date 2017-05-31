تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إيداع 1.5 مليار ريال مساعدات مقطوعة لـ 857 ألف حالة

إيداع 1.5 مليار ريال مساعدات مقطوعة لـ 857 ألف حالة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وذلك بعد إعلان الوزارة دمج تلك الاستحقاقات في حساب واحد، وصرفها دفعة واحدة بدايةً من شهر رمضان الحالي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي د.إبراهيم الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 1.493.054.591ريالا، تمثل المساعدات المقطوعة لشهر رمضان الجاري، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأضاف أن عدد الحالات التي تم إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة لها للشهر الحالي بلغ 857.212 حالة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

وأكد الشافي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.علي بالغفيص، وجه بدمج صرف المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، بحيث يتم الصرف للمستفيدين دفعة واحدة اعتبارًا من بداية شهر رمضان المبارك الحالي.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ويطلع على مشروعات الإدارة

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ويطلع ...

الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير صحة الشرقية وينوّه بتكثيف الحملات التوعوية

الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير صحة الشرقية ...

“مرور الشرقية” يدعو إلى توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية

“مرور الشرقية” يدعو إلى توخي الحذر في ظل ...

“العمل” توضّح طريقة إدخال بيانات “المتعفّفين”

“العمل” توضّح طريقة إدخال بيانات “المتعفّفين”

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*