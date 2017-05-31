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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بـ90ألف وجبة.. “تعاوني الأحساء” ينظّم مشروع إفطار صائم الدعوي

بـ90ألف وجبة.. “تعاوني الأحساء” ينظّم مشروع إفطار صائم الدعوي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ينظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء، “مشروع إفطار صائم الدعوي”, ضمن الأنشطة والبرامج التي يقدمها خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توزيع أكثر من 90 ألف وجبة للصائمين؛ قيمة وجبة الإفطار في اليوم الواحد 10 ريالات.

من جانبه، أكد مدير عام المكتب المهندس عبدالرحمن الجغيمان، أن مشروع إفطار الصائم الدعوي يهدف إلى ترسيخ سنة التكافل الاجتماعي من خلال إطعام الطعام، وإدخال الفرح والسرور في نفوس الصائمين والمنتفعين من المشروع، ودعوة وتعليم الجاليات بأمور دينهم، إضافة إلى نشر المحبة والتعاطف بين المسلمين من خلال المشروع، الذي يشتمل كذلك على أنشطة متنوعة وبرامج تتضمن الكثير من المناشط والفعاليات المصاحبة التي تتمثل في كلمات ودروس دعوية بلغات مختلفة.

ودعا “الجغيمان” للمشاركة في مشروع #إفطار_الصائم الدعوي لـ3000 صائم يوميًا, مشيرًا إلى أنه يمكن زيارة مقر المكتب أو المساهمة على الحسابات التالية: الراجحي: (SA7380000308608010046778) – البلاد: (999300000470002) – العربي: (0108055713930015)، وعند الإيداع إرسال رسالة نصية بالمبلغ والمشروع والبنك على الرقم: (0535855552).

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