“صافولا” تستقبل قنصل المملكة المتحدة لبحث التعاون مع الشركات البريطانية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبلت الإدارة التنفيذية لشركة صافولا، القنصل العام للمملكة المتحدة “باري بيتش”، ووسام السعدي، في زيارة ودية لبحث أوجه التعاون بين مجموعة صافولا والشركات التجارية البريطانية، حيث كان في استقبال القنصل العام بمقر الشركة الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا المهندس ريان فايز، والمدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة وأمين مجلس الإدارة بالمجموعة طارق إسماعيل.

وخلال اللقاء، لفت ريان فايز، إلى أن الزيارة تأتي في إطار جهود المجلس لتجسير العلاقات بين الشركة والمؤسسات التجارية البريطانية، وبحث سبل التعاون التجاري بينها، ومواكبة أحدث التطورات في مجال نشاطات مجموعة صافولا وخططها الطموحة.

من جانبه، أبدى القنصل العام البريطاني، سعادته بحسن الاستقبال الذي قوبلت به زيارته وما دار من نقاشات وتفاهمات فيها، مشيدًا بما اطلع عليه خلال زيارته من نشاطات الشركة وخططها الطموحة، إضافة إلى برامجها في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي من وجهة نظره تعكس فهمًا متقدمًا لدور مجموعة صافولا ونشاطاتها الربحية.

من ناحيته، اعتبر طارق إسماعيل، أن اللقاء مع القنصل كان فرصة سانحة لعرض ومناقشة ملفات الاستدامة الاجتماعية للشركة، حيث اطلع على المشاريع التي نُفذت والتي هي قيد التنفيذ وآخرها مشروع “نقدرها” لمحاربة الهدر الغذائي في المملكة، والذي شاركت فيه مع مجموعة صافولا منظمة “راب” البريطانية، متمنيًا أن يستمر التواصل بين مجموعة صافولا والشركات التجارية والمنظمات البريطانية بما يخدم المصالح الاقتصادية بين البلدين.