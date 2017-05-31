تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“صافولا” تستقبل قنصل المملكة المتحدة لبحث التعاون مع الشركات البريطانية

“صافولا” تستقبل قنصل المملكة المتحدة لبحث التعاون مع الشركات البريطانية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبلت الإدارة التنفيذية لشركة صافولا، القنصل العام للمملكة المتحدة “باري بيتش”، ووسام السعدي، في زيارة ودية لبحث أوجه التعاون بين مجموعة صافولا والشركات التجارية البريطانية، حيث كان في استقبال القنصل العام بمقر الشركة الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا المهندس ريان فايز، والمدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة وأمين مجلس الإدارة بالمجموعة طارق إسماعيل.

وخلال اللقاء، لفت ريان فايز، إلى أن الزيارة تأتي في إطار جهود المجلس لتجسير العلاقات بين الشركة والمؤسسات التجارية البريطانية، وبحث سبل التعاون التجاري بينها، ومواكبة أحدث التطورات في مجال نشاطات مجموعة صافولا وخططها الطموحة.

من جانبه، أبدى القنصل العام البريطاني، سعادته بحسن الاستقبال الذي قوبلت به زيارته وما دار من نقاشات وتفاهمات فيها، مشيدًا بما اطلع عليه خلال زيارته من نشاطات الشركة وخططها الطموحة، إضافة إلى برامجها في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي من وجهة نظره تعكس فهمًا متقدمًا لدور مجموعة صافولا ونشاطاتها الربحية.

من ناحيته، اعتبر طارق إسماعيل، أن اللقاء مع القنصل كان فرصة سانحة لعرض ومناقشة ملفات الاستدامة الاجتماعية للشركة، حيث اطلع على المشاريع التي نُفذت والتي هي قيد التنفيذ وآخرها مشروع “نقدرها” لمحاربة الهدر الغذائي في المملكة، والذي شاركت فيه مع مجموعة صافولا منظمة “راب” البريطانية، متمنيًا أن يستمر التواصل بين مجموعة صافولا والشركات التجارية والمنظمات البريطانية بما يخدم المصالح الاقتصادية بين البلدين.

 

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ويطلع على مشروعات الإدارة

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ويطلع ...

الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير صحة الشرقية وينوّه بتكثيف الحملات التوعوية

الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير صحة الشرقية ...

“مرور الشرقية” يدعو إلى توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية

“مرور الشرقية” يدعو إلى توخي الحذر في ظل ...

“العمل” توضّح طريقة إدخال بيانات “المتعفّفين”

“العمل” توضّح طريقة إدخال بيانات “المتعفّفين”

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*