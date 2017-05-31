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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الرياض.. مقتل معلم ومدير بإطلاق نار داخل مجمع مدارس شهير

الرياض.. مقتل معلم ومدير بإطلاق نار داخل مجمع مدارس شهير

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت مصادر صحفية إن مدرسة أهلية شهيرة شمال الرياض شهدت إطلاق نار صباح اليوم الأربعاء، ما أدى لمقتل معلم سعودي ومديرها “فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية”، وإصابة عامل آسيوي الجنسية.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت الحادثة وبدأت تكثيف عمليات البحث على الجاني، مشيرة إلى أنه مقيم عربي الجنسية وكان يعمل بالمدرسة.

ورجحت المصادر أن يكون سبب إقدام الجاني على جريمته، هو خلافات سابقة بينه وبين المجني عليهما.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الماره، الدوريات الأمنية هي وتقف داخل فناء المدرسة، ولم تصدر أية بيانات رسمية للتعليق على الحادثة حتى الآن.

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