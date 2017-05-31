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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تطوّر البنية التحتية لتقنية المعلومات

جمعية ذوي الإعاقة بالأحساء تطوّر البنية التحتية لتقنية المعلومات

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أنهت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، أخيرًا، تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال تطوير مكونات الاتصال بالشبكة المعلوماتية، وإنشاء مركز بيانات وخادمات خاصة في مقرها الرئيس.

وقد شمل التطوير تحديث نظم وأجهزة تشغيل البيئة التقنية، واستحداث قواعد بيانات آمنة ذات سرعات عالية لرفع جودة الاتصال بين أقسام الجمعية الداخلية من جهة، وبين الجمعية ومستفيديها من جهة أخرى.

وفي السياق، ذكر مدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري، أن الجمعية وفي إطار حرصها على الارتقاء بالعمل الخيري المنظم ومن أجل مؤسسة اجتماعية بلا ورق؛ حرصت على تعزيز إمكاناتها التقنية، وذلك عملًا على تجهيز الأرضية الملائمة لبوابة خدمات المستفيدين التي تعتزم الجمعية تدشينها قريبًا.

ولفت “الجعفري” إلى أن من شأن هذه البوابة إتاحة متابعة معاملات المستفيدين عن بعد، وتأطير وجدولة المهام والطلبات زمنيًا، والتأسيس لمنظومة إلكترونية ذات علاقات مترابطة ومنسجمة من حيث المدخلات والمخرجات من أجل الخروج بقواعد معلومات ثرية حول واقع الإعاقة في الأحساء وطبيعة الخدمات المقدمة.

بدوره، أشار مدير تقنية المعلومات بالجمعية محمد الدرويش أن، إلى الشركة المنفذة قدّمت عرضها كشريك ذهبي لشركة هواوي HUAWEI لأنظمة الاتصالات والبيانات لتوريد كل مكونات الشبكة ومركز البيانات؛ حيث قدمت بالتعاون مع الفريق المختص في تقنية المعلومات بالجمعية بعد دراسة المتطلبات وتحديد الاحتياجات أفضل الحلول والممارسات التي تسهم في وضع الأسس السليمة للبيئة التقنية، مع إمكان التوسع المستقبلي لمواكبة التسارع في استخدام التقنيات الحديثة، ومن ثم تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية.

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