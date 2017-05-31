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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أمانة الأحساء تحصل على جائزة التميز للمحتوى الإلكتروني الذكي بدبي

أمانة الأحساء تحصل على جائزة التميز للمحتوى الإلكتروني الذكي بدبي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حصلت أمانة الأحساء على الجائزة الـ22 لتميز الحكومة والمدن الذكية لفئة “تميز المحتوى الإلكتروني الذكي”، وذلك بمركز دبي المالي العالمي بالتزامن مع انعقاد النسخة الـ 23 لمؤتمر “الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي”.

ومن جانبه، أكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة لن تدخر أي جهد في سبيل تحقيق هدفها الإستراتيجي لتطبيق مفهوم واحة الأحساء الذكية (iHasa) واستثمار تقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، الأمر الذي يترجم تطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- ويرفع من مستوى رضا المستفيدين عن خدمات الأمانة.

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