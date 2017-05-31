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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“مرور الشرقية” يدعو إلى توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية

“مرور الشرقية” يدعو إلى توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية.

وأوضح مدير إدارة مرور الشرقية العميد راشد الهاجري أن التنبيهات الواردة عن حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تشير إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة، واستطرد بان هذه الأجواء تنعدم فيها الرؤية وتكثر الحوادث المرورية المفاجئة وتساقط بعض ألوحات الدعائية وتطاير الوراق والألواح الخشبية التي تتسبب في وقع الحوادث، حاثاً الجميع على أتباع وسائل السلامة في مثل هذه الحالات ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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