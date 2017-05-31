الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير صحة الشرقية وينوّه بتكثيف الحملات التوعوية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، في مكتبه بديوان الإمارة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك، وكبار مسؤولي المديرية، الذي قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة الشرقية، مهنئين سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية اللقاء، اطلع سموه على شرحٍ عن المشروعات التي تنفذها المديرية في المنطقة الشرقية، والتي تنوعت بين مشروعات إنشاء مرافق طبية أو توسعة مرافق قائمة، إضافة إلى المنجزات التي حققتها الإدارة والخطط والبرامج التي تعكف صحة الشرقية على العمل عليها.

ونوّه الأمير أحمد بن فهد بضرورة تكثيف الحملات التوعوية في مجال التثقيف الصحي والوقاية من الأمراض، مشيدًا (حفظه الله) بما يلقاه القطاع الصحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة (أيدها الله)، الأمر الذي أسهم كثيرًا في ارتفاع السعة السريرية للمستشفيات، وتوزيع الخدمات الصحية في أنحاء المملكة كافة، شاكرًا لمنسوبي المديرية مشاعرهم التي عبروا عنها، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق تطلعات القيادة.