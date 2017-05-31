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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ويطلع على مشروعات الإدارة

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ويطلع على مشروعات الإدارة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)، في مكتبه، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، وكبار مسؤولي الإدارة، الذي قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة الشرقية، مهنئين سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

واستمع سموه في بداية اللقاء إلى موجزٍ عن منجزات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والمشروعات التي تعمل الإدارة على تنفيذها في محافظات ومدن المنطقة الشرقية كافة، إضافة إلى الأنشطة التي تعمل الإدارة على تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية، مشددًا -حفظه الله- على الاستفادة من طاقات الشباب في إشراكهم بالبرامج الصيفية والتطوعية والاجتماعية خلال الإجازة.

وأثنى سمو الأمير أحمد بن فهد، على دور الإدارة ومنسوبيها في العملية التعليمية، مشيدًا بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم لأهميته في العملية التنموية في بلادنا الغالية.

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