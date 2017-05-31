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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التدريب التقني” تحذر المعاهد الأهلية من تشغيل وقبول مخالفي نظام العمل

“التدريب التقني” تحذر المعاهد الأهلية من تشغيل وقبول مخالفي نظام العمل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعاهد والمراكز الأهلية وجميع المشغلين بالكليات والمعاهد والمقاولين المنفذين للمشاريع تحت التنفيذ من تشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، وذلك ضمن حملة وزارة الداخلية “وطن بلا مخالف” والتي أطلقها سمو ولي العهد ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف.

وشددت المؤسسة في تعميم لها على كافة المقاولين وشركات الصيانة والتشغيل المتعاقدة مع المؤسسة بضرورة الالتزام بقوانين الإقامة وأنظمة العمل بالبلاد، والتدقيق في وثائق العمالة، إضافة إلى عدم قبولهم في الدورات بالمراكز والمعاهد الاهلية والبالغ عددها نحو 1000 منشآه أهلية.

وبينت المؤسسة أنها ألزمت الكليات التقنية في جميع المدن والمحافظات بوضع حملات ملفتة للطلاب أثناء إقامة الندوات والمحاضرات المنفذة بداخل الكليات تماشياً مع الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.

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