غبار الشرقية: 28 حالة سقوط أعمدة إنارة وتلفيات في المركبات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تشهد أجواء المنطقة الشرقية موجة غبار تستمر حتى غدا الخميس مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم على المنطقة الشرقية تمتد لتؤثر على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، لتصل درجة الحرارة الى 47 درجة مئوية في ساعات النهار وأجزاء من مناطق شرق ووسط وغرب المملكة.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني العميد منصور الدوسري أن الحالات التي وردتنا في محافظات المنطقة الشرقية بسبب سرعة الرياح السطحية المصحوبة بالغبار اليوم الأربعاء الموافق 5/9/1438 من الساعة 10:00 صباحا كانت على النحو التالي ادارة الدمام يوجد(11) حالة سقوط منها سقوط طابوق على سيارة وسقوط أشجار وأعمدة إنارة ومظلات صفائح المعدنية “شينكو” و ادارة محافظة الخبر يوجد ( 8)حالات سقوط منها أشجار وأعمدة إنارة ومظلات صفائح المعدنية “شينكو” وإدارة محافظة القطيف (4) حالات وواحدة منها سقوط شجرة على سيارة .

وأضاف العميد الدوسري بان إدارة محافظة الإحساء رصد بها 3 حالات مختلفة ما بين سقوط مضلة على سيارة وسقوط مضلة على عمود إنارة وسقوط مدخنة مطعم على سيارة ، واستطرد بان ادارة محافظة بقيق رصد بها سقوط أعمدة إنارة ، وإدارة محافظة الجبيل يوجد(2) حالتين سقوط شجرة على سيارة وسقوط مظلة على سيارة

وأكد العميد الدوسري بان غرف العمليات لم تبلغ عن أي إصابات تذكر وعلى الجميع اخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية.