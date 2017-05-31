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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استشاريو مركز الأمير سلطان يبدأون مبادرة العناية بالمرضى المزمنين

استشاريو مركز الأمير سلطان يبدأون مبادرة العناية بالمرضى المزمنين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

انطلقت خطة مسار زيارات استشاريي مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بمحافظة الأحساء إلى المراكز الصحية، أول أمس الإثنين، وذلك للكشف على المرضى المزمنين من مصابي داء السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني ومن لهم مضاعفات من المزمنين.

وتهدف هذه المبادرة والشراكة بين مركز الأمير سلطان وإدارة الصحة العامة، إلى تكثيف العناية بالمرضى من الجنسين تجنبًا للمضاعفات، مع تقوية الصلة بين المرضى والخدمات الصحية بمستوياتها كافة، حيث يفرز المرضى بناء على العمر والحالة الصحية، ومدة الإصابة بالمرض، ومدى التحكم في المرض، ويتم إجراء تخطيط وتصوير القلب لهم مع وضع الخطة العلاجية لكل منهم.

 

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