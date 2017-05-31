نصائح صحية.. احذر من العصائر الصناعية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يكثر في شهر رمضان استهلاك وتناول العصائر الجاهزة على موائد الإفطار، لذا يجب التنويه إلى أن أفضل العصائر هو ما يتم إعداده في المنزل من الفاكهة الطازجة.

وحذرت أخصائية التغذية والمشرفة الصحية نورة الشعباني من المشروبات المعلبة الموجودة بالأسواق.

وقالت: “يجب على المستهلك أن يكون واعيًا حتى يستطيع التمييز بين العصائر، مشيرة إلى أنّ العصائر تتكون من 100% فاكهة، والنكتار 30% أما الشراب فهو يحتوي على 10% فقط فاكهة والمتبقي مواد حافظة وسكر ونكهات صناعية”.

وعن المشروبات المركزة ونكهات البودرة سريعة التحضير في المنزل قالت الشعباني: “لا ننصح بها جميعاً دون ذكر أي مسمى أو شركة تجارية، فهي مصنعة بالكامل ولا تحمل من الفاكهة الطبيعيه سوى الاسم، إضافةً إلى احتوائها على كميات كبيرة من السكر المضافة لها لتحسين الطعم، لذا ندعو إلى إيجاد البدائل الطبيعية المعدة بالمنزل وعدم الانخداع بالحملات التسويقية لهذه المشروبات، وربطها بمائدة شهر رمضان.

وأضافت “لا بد للمستهلك أن يكون واعيًا ولا ينخدع بالإعلانات عن العصائر الصناعية التي يتم الترويج والكتابة عليها أنها مصدر يوم كامل من فيتامين ج فهذه حيلة تسويقية والفيتامينات فيها مصنعة قد لا يمتص الجسم إلا 6% منها”.