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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الخارجية: المملكة تدين وتستنكر تفجيرات بغداد وكابول

الخارجية: المملكة تدين وتستنكر تفجيرات بغداد وكابول

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين الذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد؛ وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء لذوي الضحايا وللجمهورية العراقية الشقيقة حكومةً وشعبًا؛ متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء، ومجددًا، في الوقت نفسه، موقف المملكة المناهض للإرهاب والتطرف.

كما عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير بسيارة مفخخة الذي وقع وسط العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وشدد المصدر على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب والتطرف، مجددًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، مقدمًا لها وللشعب الأفغاني العزاء والأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

 

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