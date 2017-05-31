تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

شقيق المواطن ضحية حادث مدارس المملكة: أخي توفي صائماً وكافلاً للأيتام

شقيق المواطن ضحية حادث مدارس المملكة: أخي توفي صائماً وكافلاً للأيتام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال شقيق المهندس عبدالعزيز فيحان العتيبي، الذي قتل صباح اليوم في مدرسة شهيرة شمال العاصمة، إن أخاه توفي وهو صائم، وأنه توفي ووالداه راضيين عنه.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “إ‫نا لله وإنا إليه راجعون، ‏توفي أخي وهو صائم وكافل أيتام ومشهود له بالخير.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ‏‫يجزاكم خير ولا نبي إلا دعائكم والحمدلله على قضائه وقدره وأبشركم أنه توفي ووالديني راضين عنه”.

يذكر أن معلما مفصولا ارتكب اليوم جريمة بشعة في مجمع مدارس المملكة شمال العاصمة الرياض، ذهب ضحيتها المواطن فيحان العتيبي ومقيم “فلسطيني” يحمل الجنسية الأمريكية، كما أصيب عامل بنجلاديشي.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الاتصالات” توفر خدماتها الشاملة لـ 4 ملايين مواطن بـ 17762 قرية وهجرة

“الاتصالات” توفر خدماتها الشاملة لـ 4 ملايين مواطن ...

الإنذار المبكر يصدر تنبيهين متقدمين للرياض والشرقية: شبه انعدام بالرؤية

الإنذار المبكر يصدر تنبيهين متقدمين للرياض والشرقية: شبه ...

الخارجية: المملكة تدين وتستنكر تفجيرات بغداد وكابول

الخارجية: المملكة تدين وتستنكر تفجيرات بغداد وكابول

6اشتراطات عند تفتيش منازل المتهمين أو المتورطين

6اشتراطات عند تفتيش منازل المتهمين أو المتورطين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*