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الأربعاء, 5 رمضان 1438 هـ, الموافق 31 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الإنذار المبكر يصدر تنبيهين متقدمين للرياض والشرقية: شبه انعدام بالرؤية

الإنذار المبكر يصدر تنبيهين متقدمين للرياض والشرقية: شبه انعدام بالرؤية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين متقدمين للشرقية والرياض، يشمل الأول: “الدمام – الظهران – الجبيل – الخفجي – النعيرية والأجزاء المجاورة، لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بدأت الساعة الرابعة عصرًا وتنتهي الحادية عشرة ليلًا مع استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

وجاء التنبيه الثاني للرياض وشمل: الخرج – الأفلاج – وادي الدواسر والأجزاء المجاورة، لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بدأت الساعة الرابعة عصرًا وتستمر حتى الحادية عشرة ليلًا، واصفة الحالة باستمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من “1” كم.

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