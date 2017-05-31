“الاتصالات” توفر خدماتها الشاملة لـ 4 ملايين مواطن بـ 17762 قرية وهجرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن توفيرها مشاريع الخدمة الشاملة خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة وخدمات الإنترنت لـ “17762” تجمع سكاني من “مراكز أو قرى أو هجر” يقطنها حوالي 4,185,000 نسمة ، وذلك حتى نهاية إبريل من العام الحالي 2017م.

‫وقالت “الهيئة” في بيانٍ لها أن هذا العمل يأتي نتيجة للدعم السخي الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” وتحقيقاً لسياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل من أجل توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع التجمعات السكانية الغير مربحة تجارياً والمنتشرة في جميع أرجاء المملكة.

وأضافت :بالرغم من المساحة الجغرافية الشاسعة للمملكة والتي تمثل تحدياً كبيراً في هذا الخصوص، فقد تم توفير ” الخدمة الشاملة” وهي ايصال الخدمة الصوتية المتنقلة وخدمة الانترنت، إلى داخل مباني التجمعات السكانية المستهدفة مثل “مراكز، وقرى، وهجر” والتي يتراوح عدد سكانها بين 100 إلى 5.000 نسمة.

‫وتابعت : تم نشر ما يسمى بـ “حق الاستخدام الشامل” وهو توفير الخدمة الصوتية وخدمة الإنترنت بالجودة المطلوبة لخارج مباني التجمعات السكانية المستهدفة التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة، بحيث يمكن الوصول لها في حدود مسافة لا تتجاوز 10كم.

واكدت “الهيئة” أن إلتزام مقدمي الخدمة الشاملة تجاه التجمعات السكانية بالمحافظات المستهدفة لا ينتهي بمجرد انتهاء تنفيذ المشروع، حيث إن مدة اتفاقية التنفيذ تمتد لسنتان ميلاديتان، يتم خلالهما تنفيذ المشروع، وتقديم الخدمات للتجمعات السكانية المستهدفة، ومتابعة جودة وتوفر الخدمات المقدمة، ومعالجة أي شكاوى ترد إلى الهيئة بشأن هذه التجمعات، ومن ثم تصبح خدمة التجمعات السكانية بالمحافظات المستهدفة جزءا من إلتزامات مقدم الخدمة.