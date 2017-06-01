الشرقية.. طقس شديد الحرارة مع استمرار الرياح المثيرة للغبار

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن طقس اليوم الخميس، استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم على المنطقة الشرقية وتمتد لتؤثر على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران ,كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

كما تستمر السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى أجزاء من شمال ووسط المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة ومكة المكرمة فترة مابعد الظهيرة. ويبقي الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة.