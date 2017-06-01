تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 6 رمضان 1438 هـ, الموافق 1 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تحذير الأئمة والمؤذنين من عدم الالتزام بفارق الساعتين بين المغرب والعشاء

تحذير الأئمة والمؤذنين من عدم الالتزام بفارق الساعتين بين المغرب والعشاء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الأئمة والمؤذنين بضرورة الالتزام بالفارق الزمني بين موعد أذاني المغرب والعشاء في رمضان والمحدد بساعتين، مؤكدة أنها ستعاقب غير الملتزمين بذلك.

وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر الدكتور عبدالرحمن السند قد طالب بدوره، الأئمة والمؤذنين للالتزام بالفارق الزمني بين صلاة المغرب والعشاء خلال شهر رمضان والمحدد بساعتين.

فيما أشار مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في عسير الدكتور حجر العماري، إلى أنه لوحظ عدم التزام بعض المؤذنين بالفارق الزمني المستثنى خلال شهر رمضان بين موعد أذاني المغرب والعشاء، مطالباً بعدم المبالغة في استخدام مكبرات الصوت الخارجية خلال صلاة التراويح لعدم التشويش على المساجد الأخرى.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“مختص” يوضح الأدوية والعلاجات لا تفسد الصيام

“مختص” يوضح الأدوية والعلاجات لا تفسد الصيام

“الداخلية”: الحكومة الروسية تُسهل إجراءات السعوديين للحصول على التأشيرة

“الداخلية”: الحكومة الروسية تُسهل إجراءات السعوديين للحصول على ...

“الشّورى” يناقش مقترحاً بتوسيع برنامج “حافز” ليشمل جميع النساء

“الشّورى” يناقش مقترحاً بتوسيع برنامج “حافز” ليشمل جميع ...

حالة واحدة تجعل تأشيرات الحجاج والمعتمرين مجانية

حالة واحدة تجعل تأشيرات الحجاج والمعتمرين مجانية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*