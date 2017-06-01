“العدل” تطلق مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلقت وزارة العدل مبادرة من ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني وهي “توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة” بالتعاون مع القطاع “غير الربحي”.

وتوفر المبادرة جميع أوجه الدعم لمراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وذلك لرفع كفاءة حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، كما تهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة.

ويأتي اختيار المبادرة لعدة أسباب منها التيسير على المواطنين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملاءمة لأفراد العائلة، وأيضاً تخلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، وأخيراً تحسن مستوى التعاون ما بين وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.