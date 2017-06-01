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الخميس, 6 رمضان 1438 هـ, الموافق 1 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الداخلية” تطلق خدمة “أبشر أعمال” لخدمة المؤسسات الأقل من 100 عامل

“الداخلية” تطلق خدمة “أبشر أعمال” لخدمة المؤسسات الأقل من 100 عامل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلقت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني خدمة جديدة، وهي خدمة “أبشر أعمال” لتقديم الخدمات الإلكترونية للمؤسسات التي يقل عدد عمالتها عن 100 عامل.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها “أبشر أعمال”، تجديد الإقامة، إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي، ونقل الكفالة، وتعديل المهنة، وخدمة تفويض الغير إلكترونيا لإنهاء الخدمات الخاصة بالعمالة المنزلية، بجانب إتاحة الفرصة لصاحب المؤسسة لطلب توصيل وثائقه بالبريد.

ونبهت “الداخلية” أصحاب المؤسسات لعدم إفشاء بيانات الدخول لـ”أبشر أعمال”، مع مراعاة تغيير البيانات بصفة دورية، لضمان عدم دخول شخص آخر أو متطفل على الحساب واستخدامه، محذرة من استخدام المعلومات المعروفة كتاريخ الميلاد أو رقم الهاتف أو جزء يسهل التعرف عليه في كلمة المرور.

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