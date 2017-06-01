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الخميس, 6 رمضان 1438 هـ, الموافق 1 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الجوازات”: السجن والغرامة عقوبة تشغيل المتسللين أو التستر عليهم

“الجوازات”: السجن والغرامة عقوبة تشغيل المتسللين أو التستر عليهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت المديرية العامة للجوازات مجدداً أن العقوبة المنتظرة لكل مَن يأوي المتسللين أو يشغلهم أو يتستر عليهم أو يساعدهم سواء كان مواطناً أو مقيماً، هي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى عامين.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن المخالف يعاقب في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال والسجن 6 أشهر، مع التشهير به ومصادرة وسيلة النقل وترحيله إن كان وافداً.

وأضافت أن ارتكاب المخالفة للمرة الثانية عقوبته الغرامة 50 ألف ريال والسجن لمدة عام واحد، أما في المرة الثالثة فتتضاعف العقوبة إلى غرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة عامين.

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