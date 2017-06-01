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الخميس, 6 رمضان 1438 هـ, الموافق 1 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشّورى” يناقش مقترحاً بتوسيع برنامج “حافز” ليشمل جميع النساء

“الشّورى” يناقش مقترحاً بتوسيع برنامج “حافز” ليشمل جميع النساء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، توصيات لجنة الأسرة والشباب على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، قبل دمج العمل والاجتماعية، ومن ثم يصوت على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة، ومراجعة خريطة فروع الوزارة والتوزيع العادل لها لتخدم جميع الفئات في مدن ومحافظات المملكة، والتأكيد على قرار الشورى الصادر في جمادى الأولى عام 1435 ومطالبته بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوةً بالصناديق التنموية الأخرى حسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.

كما يحسم الشورى، توصية للعضو سلطان آل فارح على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية طالب فيها بتوسع برنامج حافز ليشمل جميع النساء بمختلف الأعمار، معللاً بحرمانهن من برامج أخرى.

ويصوت المجلس أيضاً، على معالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية، إضافة إلى توصيات تضمنت تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في “الشؤون الاجتماعية” تحقيقاً للمصلحة العامة، والإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وفقاً لـ”الرياض”-.

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