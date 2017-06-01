سياحة الأحساء تضبط مخالفات “نظافة” في وحدات سكنية مفروشة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خلال جولات تفتيش رمضانية، مخالفات “نظافة” لدى وحدات سكنية مفروشة.

ومن جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة، عقب جولة تفتيش على بعض الوحدات السكنية المفروشة، إن “الهيئة تحرص على أن يكون محل إقامة النزيل في الوحدة السكنية المفروشة أو الفندق لائقًا مريحًا نظيفًا، فهذا من حقه”.

وأوضح “الفريدة” أن المفتش يقف خلال الجولات على مرافق الإيواء السياحي على تراخيص المنشأة ومستوى النظافة في الممرات ودورات المياه والمطابخ والمطاعم والأثاث، مشيرًا إلى أن لدى الفرع برنامج تفتيش أسبوعي، لافتًا إلى تكثيف الجولات خلال مواسم الإجازات ورمضان والأعياد.

أما مدير إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء يوسف العديلي، فبين بدوره، أن الهيئة تستقبل الشكاوى والملاحظات حول خدمات الإيواء الفندقي عبر مركز الاتصال السياحي (19988) الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال العام، بما في ذلك الإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أن المركز يقدم العديد من المعلومات حول عروض الفنادق والوحدات السكنية والمهرجانات والفعاليات، كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني [email protected].