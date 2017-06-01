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الخميس, 6 رمضان 1438 هـ, الموافق 1 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

و"الجويسم": ضيف الأحد المقبل صالح المقرن..

“تنمية الخالدية” تستهل برنامجها “أماسي رمضانية” باستضافة “الخوفي”

“تنمية الخالدية” تستهل برنامجها “أماسي رمضانية” باستضافة “الخوفي”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نفّذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء “الخالدية، المثلث، المزروع، النسيم، الروضة”، مساء أمس الأربعاء، أول شخصية من برنامج “أماسي رمضانية”، حيث كان ضيف الأمسية عادل بن سعد الخوفي، وأدار اللقاء نائب رئيس اللجنة عبدالله بورسيس، بحضور أعداد كبيرة من أهالي الحي.

ومن جانبه، ذكر المدير التنفيذي ماهر الدريب، أن هذا البرنامج مستمر حتى 19 رمضان، فيما كشف مشرف المشاريع منصور الجويسم، عن الشخصية القادمة التي ستكون يوم الأحد المقبل وهو صالح بن يوسف المقرن، موضحًا أن جميع الأمسيات تقام في قاعة اللجنة بالخالدية في تمام الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة.

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