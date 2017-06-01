«Corsair K68».. لوحة مفاتيح جديدة مقاومة للسوائل والأتربة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف أحد المواقع التقنية عن لوحة Corsair K68 الجديدة المقاومة عدة مخاطر مثل سكب السوائل عليها وتسرب الأتربة لداخلها، حيث تأتي بمعيار IP32 لمقاومة الماء والأتربة لتكون مقاومة بشكل كامل للمياه؛ ويرجع هذا لغطاء السيليكون الموجود تحت الأزرار، ويشير موقع “تقنية بلا حدود”، إلى أن هذه المادة من المفترض أن تمنع أي سوائل من الوصول للمفاتيح الميكانيكية للّوحة أو الدوائر الأساسية، مما يعني أن تنظيفها سيكون أسهل.

تأتي اللوحة مزودة بمفاتيح Cherry MX الحمراء مع إعداد إضاءة خلفية حمراء كاملة، وفي الركن الأيمن العلوي ستجد عدد من أزرار الاختصارات لتغيير الصوت والتحكم في إعادة التشغيل.

وعلى الرغم من أنه ليس هناك أزرار “macro ” مخصصة إلا أن لوحة Corsair K68 يمكن برمجتها بالكامل من خلال برنامج Corsair Utility Engine.

وتتوفر لوحة Corsair K68 الآن بسعر 99 دولاراً في أمريكا الشمالية، الصين وكوريا الجنوبية؛ وهناك نسخة خاصة في كوريا الجنوبية بإضاءة خلفية زرقاء، ومن المتوقع أن تتوفر لوحة المفاتيح في عدد من البلدان الأخرى قريباً.