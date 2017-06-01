السبهان: الحمد لله أسقط إرهابيين في شر أعمالهم وردّ كيدهم في نحورهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

غرد ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، معلقاً على حادث مصرع إرهابيين مطلوبين أمنياً في حادث انفجار سيارة مفخخة في محافظة القطيف مساء اليوم الخميس.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم: “الحمد والشكر لله ردّ كيدهم في نحورهم وسقط إرهابيين في شر أعمالهم وأنقذ أرواحا كانت ستسقط بذخائرهم، ربي أحفظ ديننا وقيادتنا ووطننا ورجال أمننا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الوطن دين، عز، شرف، عرض، كرامة، حياة من يخونه فاقد لكل هذه الصفات سواء بالعمل أو بالكتابة أو بالحديث، ورأس هذا الوطن قيادتنا التي تطبق الشريعة”.