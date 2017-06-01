تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 6 رمضان 1438 هـ, الموافق 1 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

السبهان: الحمد لله أسقط إرهابيين في شر أعمالهم وردّ كيدهم في نحورهم

السبهان: الحمد لله أسقط إرهابيين في شر أعمالهم وردّ كيدهم في نحورهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

غرد ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، معلقاً على حادث مصرع إرهابيين مطلوبين أمنياً في حادث انفجار سيارة مفخخة في محافظة القطيف مساء اليوم الخميس.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم: “الحمد والشكر لله ردّ كيدهم في نحورهم وسقط إرهابيين في شر أعمالهم وأنقذ أرواحا كانت ستسقط بذخائرهم، ربي أحفظ ديننا وقيادتنا ووطننا ورجال أمننا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الوطن دين، عز، شرف، عرض، كرامة، حياة من يخونه فاقد لكل هذه الصفات سواء بالعمل أو بالكتابة أو بالحديث، ورأس هذا الوطن قيادتنا التي تطبق الشريعة”.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الصحة: لم تسجل أي أمراض وبائية بين المعتمرين.. والوضع الصحي مطمئن

الصحة: لم تسجل أي أمراض وبائية بين المعتمرين.. ...

صاحبه صوت إطلاق رصاص.. انفجار سيارة في سوق مياس بالقطيف

صاحبه صوت إطلاق رصاص.. انفجار سيارة في سوق ...

الخدمة المدنية تدعو الخريجين للتقدم على شغل (271) وظيفة هندسية

الخدمة المدنية تدعو الخريجين للتقدم على شغل (271) ...

التعليم: تغير أرقام الانتظار في حركة النقل سببها درجات الأداء والغياب

التعليم: تغير أرقام الانتظار في حركة النقل سببها ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*