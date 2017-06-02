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الجمعة, 7 رمضان 1438 هـ, الموافق 2 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

برعاية "بالغنيم"..

“تعليم الأحساء” يقيم لقاء الأبناء وأولياء الأمور “الغبقة الرمضانية”

“تعليم الأحساء” يقيم لقاء الأبناء وأولياء الأمور “الغبقة الرمضانية”

الأحساء – خالد الذكرالله

‏‎برعاية المدير العام لتعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، نظّمت إدارة العلاقات العامة، مساء أول أمس الأربعاء، اللقاء السنوي للأبناء وأولياء أمورهم (الغبقة الرمضانية)، في مقر مدرسة الأمير محمد بن فهد الابتدائية للرجال، والابتدائية العشرون بالهفوف للنساء.

ويهدف اللقاء، الذي حضره مساعدا المدير العام ومستشاروه وقيادات التعليم ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، يهدف إلى التواصل وتعزيز العلاقة الإنسانية مع الطلاب وأولياء الأمور في مدارس التعليم، ويأتي مبنيًا على الثقة المتبادلة تقديرًا لما تبذله المدارس من برامج ونشاطات تعليمية وتربوية متميزة، وما يسعى إليه أولياء الأمور في اختيار بيئة تربوية وتعليمية ميسرة ومحفزة لأبنائهم.

وبدأ الحفل بآيات كريمة من القرآن الكريم, لتتوالى فقراته والتي تضمنت عددًا من الأركان التراثية والحرف القديمة للأحساء, إلى جانب الإعلان عن الفائزين بالمسابقة, كما شاركت جهات عدة بتقديم أطباق “الغبقة الرمضانية” من الأكلات الشعبية؛ ليختتم “بالغنيم” اللقاء بشكر الحضور على تفاعلهم، وتكريم المشاركين في نجاح اللقاء.

جدير بالذكر، أن “الغبقة الرمضانية” هي تقليد تاريخي اجتماعي في الخليج العربي تعارف عليه أهلة على إحيائه منذ مطلع القرن العشرين، وتعتبر إحدى وجبات شهر رمضان الكريم التي تقع بين وجبتي الإفطار والسحور.

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